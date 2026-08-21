Підлеглому Микитася суд обрав запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову – підлеглому екснардепа Максима Микитася. Суд відправив його під варту з альтернативою у вигляді застави.

Про це 21 серпня повідомив Центр протидії корупції.

Що суд вирішив щодо підлеглого Микитася?

Керівник ПрАТ "Метробуд" Валентин Єлізаров перебуватиме під вартою до 18 жовтня, якщо не буде внесено заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Прокурор просив взяти підозрюваного під варту із можливістю застави у 35 мільйонів гривень застави. Водночас захист заперечував проти запобіжного заходу. За словами адвокатів, Єлізаров не мав умислу на вчинення злочину та не контактував з іншими ймовірними учасниками схеми.

У разі внесення застави підозрюваний має виконувати низку обов'язків, зокрема не залишати Львів без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, не відвідувати приміщення ТОВ "Будмонтажсервіс", "Філософія девелопмент" та "Регіональні ресурси", а також здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

За версією слідства, Єлізаров діяв за вказівкою Микитася. Він займався юридичним супроводом і судовим тиском, пов'язаним із захопленням підприємств "Будмонтажсервіс" та "Філософія девелопмент".

Крім того, слідчі вважають, що він координував фінансові транші через підконтрольні компанії задля збору застави Герману Галущенку. Також Єлізаров міг зустрічатись з представниками "Сенс Банку" та інших установ, щоб знайти спосіб обійти фінмоніторинг і забезпечити проведення платежів без ручного контролю.