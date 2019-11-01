Підлітка вбило струмом на залізниці у Львові
Підлітка вдарило електричним струмом на львівській залізниці. Він помер на місці. Правоохоронці два дні намагалися встановити особу загиблого.
Поліції вдалося з карти пам'яті мобільного телефона, що був у юнака, витягнути його прижиттєві фото.
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31 жовтня поліція з'ясувала його ім'я. Загиблим виявився 15-річний мешканець Кам’янка-Бузького району, який навчався в одному з коледжів Львова, передає пресслужба поліції.
Відомо, що під час удару юнак перебував на даху вагона. Що там робив загиблий – не відомо.
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