Діти під Полтавою влаштували нічні гуляння на кладовищі: відео

У селищі Градизьк, що на Полтавщині, група підлітків влаштувала на кладовищі безлад. Неповнолітні розпивали на могилах алкоголь, вживали нецензурну лексику та бігали по кладовищу. Згодом вони ще й засмітили зупинку громадського транспорту, що розташована поруч із цвинтарем.

Група підлітків прийшли "розважатись" на цвинтар у поминальні дні. Вони самі виклали інформацію про свої дії в соціальних мережах.

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Діти "розважались" на цвинтарі

Чотири хлопці та дві дівчини прийшли вночі на цвинтар. Діти забрали з могил паски та цукерки, печиво, сміття. Згодом це все вони порозкидали на зупинці громадського транспорту.

З соцмереж про інцидент дізнались місцеві мешканці, які повідомили про це селищному голові Мирославу Носу. Чоловік відразу поїхав на цвинтар.

"Було 00:20, коли я побачив усе це, у відео діти казали, що зараз північ, тож я вирушив туди, вважаючи, що застану порушників. Поки їхав, бачив компанію, яка ішла дорогою, але не думав, що це ті самі. На цвинтарі та на зупинці вже побачив розкидане сміття", – каже Мирослав Носа.

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Що відомо про дітей

Селищний голова встановив, хто вчинив безлад на могилах та опублікував фото дітей у себе на сторінці у фейсбуці.

Скриншот допису Мирослава Носа у фейсбуці

"Поїхали знайомитись з "героями" відеозапису. Це ще не всі, цих вдалось встановити по відео, далі працює поліція. Пропозиція – всім миром зібрати милостиню та подати батькам цих голодних дітей. Всі проблеми від голоду, який вдарив по інтелекту", – зауважив очільник селища.

Він опублікував фото дітей та зауважив, що "управу знайдемо на всіх". За словами Носа, дітям від 15 до 17 років. Окрім того, він зазначив, що телефонувати чи їздити до нього додому з проханнями видалити фото родичів не потрібно.

Також селищний голова зазначив, що всі діти мають батьків, з благополучних родин, деякі є внуками педагогів.

Яке покарання застосують щодо батьків дітей

Оскільки діти неповнолітні, то поліції склала 4 протоколи на батьків через ймовірне невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Анна Васенко, речниця поліції Кременчука каже, що поліцейські "ведуть перевірку". Батькам може загрожувати попередження або штраф від 850 до 1700 гривень.

До речі, згодом селищна рада прибрала на кладовищі та на зупинці.

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