Не мав грошей: підліток після лікування вирішив босоніж пройти 180 кілометрів додому

На Сумщині правоохоронці помітили підлітка, який прямував трасою без супроводу дорослих. При цьому, на ньому не було взуття.

До найближчих населених пунктів було досить далеко. Тож правоохоронці зупинилися й поцікавилися, чи не потребує хлопець їхньої допомоги.

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Хлопець повертався з лікування додому

З'ясувалося, що підліток живе у Шостці. Він проходив курс лікування у реабілітаційному центрі міста Суми. Грошей, аби повернутися додому, не було, тож хлопець вирішив йти пішки. Навіть попри те, що відстань між містами сягає аж 180 кілометрів.

Дізнавшись про це від підлітка, правоохоронці зателефонували його матері. Після розмови з нею вони придбали йому квиток на потяг у рідне місто. Відомо, що станом на 13 серпня хлопець вже перебуває вдома з сім'єю, з ним усе гаразд.

Відстань між Сумами та Шосткою: дивіться на карті

Випадок на Тернопільщині

Раніше правоохоронці зустріли у Тернопільській області 9-річного хлопчика, який без дорослих рухався по трасі на велосипеді. Виявилося, що бабуся дитини потрапила у лікарню й він, не довго думаючи, вирішив її провідати та підтримати. Батькам про свої наміри він нічого не сказав: вони й подумати не могли, що той наважиться поїхати сам так далеко.