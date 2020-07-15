15 липня у зоні Операції Об'єднаних сил розшукали 17-річного хлопця з Пустомитівського району. Він втік з дому, аби приєднатись до складу ООС.

Про зникнення 17-річного Дениса Лагодича, мешканець села Гринів, поліції повідомив його батько 13 липня. Про це пише пресслужба поліції Львівської області.

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За словами чоловіка, хлопець вийшов з дому напереродні приблизно о 22:00, після чого зв'язок з ним був втрачений.

Поліція негайно оголосила неповнолітнього в розшук. Відтак 15 липня хлопця знайшли на блок-посту біля міста Слов'янськ Донецької області. За його словами, він хотів приєднатись до військових та "зі зброєю в руках захищати незалежність та територіальну цілісність нашої держави".

17-річний Денис здоровий та неушкоджений невдовзі повернеться додому. Водночас правоохоронці порадили хлопцю почекати ще кілька років, здобути за цей час відповідні знання та навички, та реалізовувати свої плани у законний спосіб.