На Чернігівщині у річці знайшли тіло 15-річного підлітка
- На Чернігівщині з річки Чибриж дістали тіло 15-річного підлітка, обставини трагедії з'ясовують правоохоронні органи.
- ДСНС нагадує про обережність поблизу водойм та закликає батьків не залишати дітей без нагляду.
Трагічний випадок стався на водоймі у Чернігівській області. Там загинув підліток 2010 року народження.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Загиблому було 15 років
Служба порятунку 26 травня о 15:16 отримала повідомлення про тіло у річці Чибриж у межах міста Городня.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли тіло загиблого на поверхню. Ним виявився 15-річний підліток.
️Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини трагедії.
Вкотре наголошуємо: будьте обережні поблизу водойм, дотримуйтеся правил безпеки під час відпочинку на воді. Особливе прохання до батьків — не залишайте дітей без нагляду!
– наголошують у ДСНС.
Нагадаємо, що на початку травня у руслі річки Прут знайшли тіло 13-річної дівчинки. Її розшукували майже місяць і виявили приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення.
Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті дитини стала механічна асфіксія через утоплення.