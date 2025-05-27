На Чернігівщині у річці знайшли тіло 15-річного підлітка

Трагічний випадок стався на водоймі у Чернігівській області. Там загинув підліток 2010 року народження.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Загиблому було 15 років

Служба порятунку 26 травня о 15:16 отримала повідомлення про тіло у річці Чибриж у межах міста Городня.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли тіло загиблого на поверхню. Ним виявився 15-річний підліток.

️Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини трагедії.

Вкотре наголошуємо: будьте обережні поблизу водойм, дотримуйтеся правил безпеки під час відпочинку на воді. Особливе прохання до батьків — не залишайте дітей без нагляду!

– наголошують у ДСНС.

Нагадаємо, що на початку травня у руслі річки Прут знайшли тіло 13-річної дівчинки. Її розшукували майже місяць і виявили приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті дитини стала механічна асфіксія через утоплення.