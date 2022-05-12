Pidmoha: в Україні запустили платформу для безпечної волонтерської співпраці

Ініціатива згуртовує в одному місці волонтерів та організації, які потребують допомоги або готові допомогти.

Як це працює?

На платформі взаємодіятимуть тільки перевірені особи, волонтери та волонтерські організації, яких в Україні понад 700. Учасникам необхідно вказати коротку інформацію про свою потребу або спеціалізацію у допомозі.

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Інтерфейс сайту дуже подібний до функціоналу Kabanchik.ua, адже створений на його основі.

Pidmoha – платформа, яку запустили IT-компанія EVO за ініціативи Міністерства цифрової трансформації.

Люди, які потребують допомоги залишають відповідну заявку вказавши певне місто чи область на тему: пошуку пошуку необхідних товарів, закупівлі спорядження чи продуктів, евакуації або переміщення осіб, перевезення або доставки речей, тощо.

Волонтери та волонтерські організації, які можуть допомогти, вказують місто та регіон, свою спеціалізацію та напрям роботи, наприклад: гуманітарна допомога, продукти харчування, предмети гігієни, медикаменти, військова амуніція тощо. Або також, своєю чергою, можуть створити запит на допомогу.

Платформа надає можливість волонтерам та волонтерським організаціям обробляти тільки цільові запити. Тобто працюватиме як “волонтер для волонтера”. Зручно структурує всі заявки, в середині яких, є можливість обмінюватись документами, фото та вести діалог з користувачами. Це вирішує ключову проблему в комунікації — плутанину у великій кількості чатів в особистих месенджерах. Pidmoha захищає та зберігає дані та контактну інформацію в системі автоматично. Працює навіть при слабкому інтернет-з'єднанні.

В яких категоріях можна надати та отримати допомогу?

Медична допомога

Допомога тваринам

Військова допомога

Транспорт

Гуманітарна допомога

Житло

Модерація та захист

Для уникнення випадків шахрайства, перевірка всіх учасників відбувається вручну. При реєстрації на сайті вам необхідно вказати документи підтвердження особи або юридичні документи, якщо ви організація. В планах додати ще й Bank-ID, щоб прискорити модерацію, а у довгостроковій перспективі — мобільний додаток для додаткової зручності користування платформою.

"В перший тиждень повномасштабної війни, ми з командою EVO запропонували Міністерству цифрової трансформації України допомогу як волонтери і як компанія, яка готова включатись у будь-які ініціативи. Однією з таких ініціатив було створення своєрідного волонтерського маркетплейсу послуг. Проект активно розвивається і точно буде не тимчасовим, бо війна все ще триває, а після перемоги стане помічником різних волонтерських ініціатив по відновленню України", – розповідає Олександр Тарасенко, ідейний натхненник Pidmoha та технічний директор EVO pay.