У Підмосков'ї помітили загадкові дрони над військової частиною
У Підмосков'ї зафіксували три невідомих безпілотники, які літали неподалік військової частини Повітряно-космічних військ Росії. Дрони вели "безперервне стеження" за частиною.
Про це повідомили російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. У військовій частині повітряно-космічних військ Підмосков'я забезпечують протиповітряну і протиракетну оборону столиці.
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Зазначають, що квадрокоптери підняли з лісосмуги поруч із частиною. Дрони трималися на висоті 200 метрів, але знизилися біля військової частини, після чого полетіли назад.
Водночас не уточнюють, коли саме трапився інцидент.
Дрони літали в районі ППО
БПЛА помітили вартовий КПП і патрульні поліцейські, про що доповіли командуванню. Втім, дрони не були збиті, хоч і літали в районі ППО.
Правоохоронці обстежили ліс, але слідів операторів дрона не знайшли.
БПЛА були солідного розміру і обладнані біло-червоними сигнальними вогнями. Наступної доби один з апаратів знову з'явився недалеко від військової частини – він летів у бік АЗС "Татнефть" поблизу поселення Краснопахорське,
– йдеться в повідомленні.
Як росіяни не панікують
- В Росії активно вирубують дерева у лісах, аби на їх місці розмістити системи ППО. Лише в одному з районів Москви знищили близько 100 гектарів лісу в заповідній зоні.
- Почали встановлювати системи ППО в Москві ще на початку року. Почали з даху будівлі міноборони. Там встановили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
- Пізніше навколо Кремля з'явились три комплекси "Панцир-С1", а згодом росіяни встановили ППО і на даху будівлі МВС у Москві.
Водночас мусимо визнати, бояться росіяни не дарма. У підмосковному Одинцово сьогодні, 13 березня, спалахнув склад – вогонь розійшовся на площі 4300 квадратних метра, сталося обвалення покрівлі.
Звісно, ця подія добряче налякала місцевих жителів, вони підняли паніку, заявляючи про вибухи.