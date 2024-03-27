Б'ють кийками, пакують в автозаки: у Росії силовики проводять масовий рейд на трудових мігрантів

Кілька днів тому стався теракт у "Крокус Сіті Холі", причетними до якого назвали таджиків. І ось тепер російська гвардія та поліція влаштували рейд на складі Wildberries у підмосковній Електросталі.

Правоохоронці кажуть, що буцімто шукають серед співробітника маркетплейса нелегалів. Також росЗМІ пишуть, що паралельно виловлюють ухилянтів.

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Масова перевірка, бійка та затримані

Отже, відомо, що під поліцейську перевірку потрапили щонайменше 5 тисяч співробітників складу Wildberries. Частину з них вирішили залишити у приміщеннях, а частину – вивести на вулицю. Там правоохоронці займаються перевіркою трудових патентів, дозволу на проживання, а також наявність військових квитків.

За наявною інформацією, біля входу на склад Wildberries стояли щонайменше три автомобілі росгвардії. Відомо, що деяких трудових мігрантів посадили в автозаки та відвезли до військкоматів.

Силовики влаштували рейд на складі Wildberries / Фото MASH, BAZA

Журналісти пишуть, що співробітники денної зміни просять пропускати зупинку біля Wildberries та їхати далі. Вони бояться потрапити під роздачу від правоохоронців. Тим часом на вулиці зібралося безліч співробітників у фіолетових робах. Ну що ж, фіолетовий – хіт сезону весна 2024 під Москвою.

На складі шукають трудових нелегалів і ухилянтів: дивіться відео

Джерела журналістів зазначають, що перевірки всіх великих складів, а також сортувальних центрів Wildberries у Підмосков'ї проведуть найближчим часом. Під час них планують виявити нелегальних мігрантів і ухилянтів. Відомо, що крім силовиків до рейдів залучили співробітників військкоматів.

Під час рейду шукають також ухилянтів: дивіться відео

Коли стався теракт у "Крокус Сіті Холі", низка аналітиків припустили, що Путін оголосить загальну мобілізацію. Наразі ж схоже на те, що він вирішив боротися з нелегалами та мігрантами, відправляючи їх на фронт.

Перевіряють, хто стоїть на військовому, а хто ухиляється. Хто ухиляється – можуть без дозволу відвезти,

– розповідають співробітники складу.

Сотні людей стоять під складом і чекають перевірки: дивіться відео

Ще один співробітник складу каже: "Хто чинить опір, омон лупить кийками".

Щонайменше 21 людину затримали під час рейду на складі в Електросталі. Журналісти пишуть, що вже перевірили чотири блоки складу, а залишилося ще п'ять.