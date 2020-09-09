Операцію з підйому затонулого біля берегів Одеси танкера Delfi довелося перенести. Річ у тім, що 9 вересня на морі піднявся неабиякий шторм, а для підйому судна необхідний штиль.

Про це пише місцеве видання "Думська".

Раніше Затонулий танкер Delfi: розпочався фінальний етап підготовки до буксирування

Фахівцям для складних суднопідіймальних і буксирувальних робіт потрібна спокійна штильна погода. Втім, 9 вересня пориви вітру в Одесі сягатимуть 14 метрів в секунду. Це – небезпечно для операції.

Ще ввечері 8 вересня на Чорному морі в Одесі почали з’являтися "білі баранці" – хвилі, які є провісниками майбутнього шторму. Втім, тоді працівники від роботи не відступили:танкер продовжили полегшувати – прибрали обладнання з палуби. Робочі видаляли труби, сходи та інші агрегати.



На заваді підйому Delfi став шторм / Фото "Думська"

Тим часом Адміністрація морських портів України оприлюднила хронологію робіт, які виконуються на Delfi:

Контроль рівня у відкатаних відсіках судна;

Зняття з судна великої кількості мулу і сміття (включаючи механізми судна), яка змістилася на правий борт і створює небажаний крен;

Демонтаж металевих конструкцій з танкера Delfi для збільшення метацентричної висоти і зменшення осадки на рівному кілі;

Виконання технологічного вирізу в кофердамі і усунення

водотічності в машинному відділенні;

Виконання промірів глибин в акваторії навколо судна.



Роботи на танкері / Фото "Думська"



Судно 9 вересня е підійматимуть / Фото "Думська"

Як затонув танкер Delfi та чому його так проблемно підняти: