Підняття Delfi в Одесі знову перенесли: на заваді став шторм – фото
Операцію з підйому затонулого біля берегів Одеси танкера Delfi довелося перенести. Річ у тім, що 9 вересня на морі піднявся неабиякий шторм, а для підйому судна необхідний штиль.
Про це пише місцеве видання "Думська".
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Фахівцям для складних суднопідіймальних і буксирувальних робіт потрібна спокійна штильна погода. Втім, 9 вересня пориви вітру в Одесі сягатимуть 14 метрів в секунду. Це – небезпечно для операції.
Ще ввечері 8 вересня на Чорному морі в Одесі почали з’являтися "білі баранці" – хвилі, які є провісниками майбутнього шторму. Втім, тоді працівники від роботи не відступили:танкер продовжили полегшувати – прибрали обладнання з палуби. Робочі видаляли труби, сходи та інші агрегати.
На заваді підйому Delfi став шторм / Фото "Думська"
Тим часом Адміністрація морських портів України оприлюднила хронологію робіт, які виконуються на Delfi:
- Контроль рівня у відкатаних відсіках судна;
- Зняття з судна великої кількості мулу і сміття (включаючи механізми судна), яка змістилася на правий борт і створює небажаний крен;
- Демонтаж металевих конструкцій з танкера Delfi для збільшення метацентричної висоти і зменшення осадки на рівному кілі;
- Виконання технологічного вирізу в кофердамі і усунення
- водотічності в машинному відділенні;
- Виконання промірів глибин в акваторії навколо судна.
Роботи на танкері / Фото "Думська"
Судно 9 вересня е підійматимуть / Фото "Думська"
Як затонув танкер Delfi та чому його так проблемно підняти:
- Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси у листопаді 2019 року.
- Внаслідок затоплення, з судна стався витік нафтопродуктів.Згодом витік палива продовжувався кілька разів. Востаннє масштабно – у липні.
- Власник танкера мав прибрати його з води до квітня 2020 року, але не зробив цього. Згодом терміни підняття судна кілька разів продовжували.
- Врешті 26 серпня буксири вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.
- 7 вересня Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про повну готовність до завершальної операції з підняттям танкера Delfi.