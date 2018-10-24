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      Підняття ціни на газ: Гройсман розповів, чи буде друге зростання тарифів

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      Гройсман заявив, що нового підвищення ціни на газ не буде
      Гройсман заявив, що нового підвищення ціни на газ не буде / Фото з відкритих джерел

      Уряд вимушений був підвищити ціни на газ для населення в Україні, проте до кінця поточного опалювального сезону зростання тарифів більше не буде.

      Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

      Читайте також: Чому зросли ціни на газ: пояснення Кабміну

      24 канал повідомляв, що 19 жовтня Кабмін повідомив, що прийняв рішення про підвищення ціни на газ для побутових споживачів. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштуватиме 8550 гривень замість 6900.

      Хочу чітко повідомити, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде. Крапка,
      – наголосив Гройсман.

      Окрім того, напередодні глава Кабміну зазначив, що наразі не стоїть і питання про чергове зростання тарифів на третину.

      "Питання про те, що треба робити ще одне підвищення на 35% не стоїть і не може стояти. Цього не станеться, тому що це неприйнятно для українських громадян. І я тут виступаю на боці людей", – сказав глава уряду.

      Окрім того, очільник Кабміну пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було вимушеним кроком.

      "Це має привести до того, що ми зможемо працювати з міжнародними фінансовими ринками, обслуговувати борги і таким чином будемо забезпечувати стабільність і розвиток національної економіки", – додав Гройсман.

      Дивіться відео:

      Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що поставив перед урядом вимогу щодо розширення програми надання субсидій після зростання ціни на газ для населення.

      Ціну на газ в Україні піднімуть: дивіться відео

       

       

       

      Теги: Новини України Володимир Гройсман Тарифи на газ Тарифи
      Джерело: 24 Канал
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