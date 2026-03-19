Вивів пів мільярда гривень: екснардеп, бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру

У четвер, 19 березня, у Парижі екснардепу та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" вручили підозру у справі про виведення понад 500 мільйонів гривень. Фігуранта підозрюють у створенні злочинної організації, розтраті коштів та їх легалізації.

Про таке повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань.

Що відомо про викриття нардепа?

Нині, у Парижі, за участю українських прокурорів і слідчих ДБР, французькі правоохоронці вручили підозру колишньому народному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит", який наразі перебуває у процесі ліквідації.

Фігуранта підозрюють у створенні та управлінні злочинною організацією, розтраті майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після оголошення підозри його допитали як підозрюваного.

Слідство повідомило, що підозрюваний, який тривалий час контролював 96% банку "Фінанси та Кредит", організував злочинну схему разом із топменеджментом установи. Правоохоронці вважають, що через підконтрольні компанії та іноземні фіінансові структури системно виводилися кошти банку, зокрема через фіктивні кредити та гарантії. Згодом їх легалізовували за кордоном.

Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара,

– додав Кравченко.

Сума встановлених збитків перевищує 519 мільярдів гривень.

Тим часом фігурант під час вручення підозри заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування.

Генпрокурор наголосив, що відповідне рішення стало можливим завдяки ефективній співпраці українських правоохоронців із французькою стороною.

Розслідування триває.

У ДБР додали, що підозра олігарху та трьом його спільникам у цій справі вже вручалась раніше.

