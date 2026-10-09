В Австрії затримали 2 співробітників української розвідки за підозрою у шпигунстві, – ЗМІ

В Австрії затримали 2 чоловіків, яких ЗМІ називають ймовірними співробітниками української військової розвідки. Їх підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє видання Der Standard.

Що відомо про затримання українців в Австрії?

Двох ймовірних співробітників військової розвідки України затримали у Відні ще минулого понеділка, 5 жовтня. У середу, 7 жовтня, земельний суд ухвалив рішення взяти чоловіків під варту.

Речниця суду Крістіна Зальцборн повідомила, що підставами для такого рішення стали ризики вчинення нових правопорушень, знищення доказів і втечі. Наразі арешт діє до 21 жовтня.

Обидва чоловіки заперечують висунуті проти них звинувачення.

Водночас поки що невідомо, скільки часу підозрювані перебували в Австрії та як правоохоронці вийшли на їхній слід. У п'ятницю після обіду представники правоохоронних органів заявили, що ці обставини з'ясовують у межах поточного розслідування.

Справу розслідує Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN). Йдеться про підозру в діяльності на користь іноземної розвідувальної служби на шкоду Австрії – відповідно до параграфа 256 Кримінального кодексу країни.

Нагадаємо, у Німеччині затримали колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби (BND) Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розголошенні державної таємниці та спробі державної зради.

У цій справі також заарештували колишнього керівника його офісу Манфреда Д., який працював у BND до весни 2026 року. За версією слідства, він за гроші передавав секретні документи, загалом ідеться приблизно про 2 тисячі матеріалів.

Серед них були брифінги з питань зовнішньої та безпекової політики, дані про ядерну програму Ірану й російську армію, а також інформація, отримана від розвідувальних служб країн-союзниць. Слідчі підозрюють, що Ганнінг щонайменше один раз використав ці матеріали для підготовки аналізу безпеки для іноземної розвідки, однак, за даними німецьких ЗМІ, йшлося не про Росію.

Правоохоронці також перевіряють можливе використання ексглавою BND внутрішніх документів під час спілкування з іноземним агентом. Ганнінг очолював BND з 1998 року до кінця 2005-го, після чого став державним секретарем у Федеральному міністерстві внутрішніх справ.