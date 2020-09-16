Ігор Павловський, якого підозрюють в організації замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк, визнав свою вину. Він попросив суд затвердити відповідну угоду.

Це сталося на засіданні Приморського районного суду Одеси 16 вересня, повідомляє 24 канал.

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Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігор Павловський попросив суд затвердити угоду про визнання провини. Якщо це зроблять, він отримає м’якше покарання.

Угоду я підписав добровільно, готовий виконувати всі умови та давати показання,

– зазначив Павловський.

Раніше він подавав заяву, у якій вимагав скасувати його угоду з судом щодо визнання провини. Павловський заявляв, що вона начебто була підписана під тиском.

На засіданні 16 вересня обвинувачений спростував свої ж слова і сказав, що таки визнає провину.

У результаті суд відклав розгляд справи і оголосив перерву до 25 вересня. Наступне засідання призначене на 9:30, на нього будуть запрошені батьки загиблої та її чоловік.

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Що відомо про розслідування вбивства Катерини Гандзюк

З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло понад два роки. Активістку облили сірчаною кислотою, а через три місяці лікування з хімічними опіками, вона померла в лікарні.

Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.

Слідство висунуло підозри 5 виконавцям:

організатору Сергію Торбіну,

співучаснику Микиті Грабчуку,

Володимиру Васяновичу,

В'ячеславу Вишневському,

Віктору Горбунову.

Їх засудили від 3 до 6 років ув'язнення. Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередник – Олексій Левін.

У березні 2020 року його екстрадували з Болгарії. Обидва зараз перебувають під арештом. У квітні цього року слідство передало справу до суду. Однак друзі та родина Гандзюк переконують, що справу злили.

Під тиском громадськості справу знову повернули слідчим. А Мангера, який раніше вийшов під заставу, через погрози родині Катерини та тиск на свідків – таки відправили під варту. І вже цього тижня обвинувальні акти проти Мангера та Левіна знову передали до суду.

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