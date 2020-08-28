Родина загиблої активістки Катерини Гандзюк вимагає від глави Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Олексія Левіна моральну компенсацію у розмірі 23 мільйона гривень.

Відповідну заяву зробила представниця потерпілих Ольга Веретільник під час засідання суду, повідомляє УНН.

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Веретільник пояснила, що батько, мати та чоловік Катерини Гандзюк подала цивільний позов до обвинувачених у вбивстві активістки з вимогою виплатити 23 мільйони гривень морального збитку.

Вони обґрунтували свій позов тим, що були змушені залишити свою роботу, адже перебували в лікарні поруч з Катериною Гандзюк.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року херсонську активістку облили сірчаною кислотою. Сталося це поруч з її будинком. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада після трьох місяців лікування її життя обірвалося. 31 липня 2018 року херсонську активістку облили сірчаною кислотою. Сталося це поруч з її будинком. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада після трьох місяців лікування її життя обірвалося.

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