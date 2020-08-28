Родина Гандзюк вимагає від Мангера 23 мільйони гривень моральної компенсації
Родина загиблої активістки Катерини Гандзюк вимагає від глави Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Олексія Левіна моральну компенсацію у розмірі 23 мільйона гривень.
Відповідну заяву зробила представниця потерпілих Ольга Веретільник під час засідання суду, повідомляє УНН.
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Веретільник пояснила, що батько, мати та чоловік Катерини Гандзюк подала цивільний позов до обвинувачених у вбивстві активістки з вимогою виплатити 23 мільйони гривень морального збитку.
Вони обґрунтували свій позов тим, що були змушені залишити свою роботу, адже перебували в лікарні поруч з Катериною Гандзюк.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року херсонську активістку облили сірчаною кислотою. Сталося це поруч з її будинком. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада після трьох місяців лікування її життя обірвалося.
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Чи покарали винних у вбивстві активістки
- 6 червня 2019 року засудили п'ятьох виконавців злочину. Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий громадянин, колишній помічник депутата Херсонської облради Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Владислав Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука.
- Крім того, громадські активісти вважають, що до вбивства Гандзюк є причетними колишній голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв і ексзаступник голови ОДА Євген Рищук.
- У січні 2020 року було затримано Павловського та Левіна, обох суди відправили під варту.
- 16 березня Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
- 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.
- 27 квітня в Офісі генпрокурора повідомили про встановлення кінцевого замовника вбивства – Мангера, який за попередньою змовою з Левіним організував завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що призвели до її смерті.
- 28 липня обвинувальний акт щодо Мангера та Левіна направили до суду. Їх арешт триватиме до 18 жовтня 2020 року включно.