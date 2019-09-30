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      Підозрюваний у вбивстві Олеся Бузини став членом громадської ради НАБУ

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      Андрій Медведько
      Андрій Медведько / radiosvoboda.org

      У раді громадського контролю НАБУ відбулися зміни. Замість Анатолія Мазура (ГО "Демократична сокира орди") і Володимира Мінька (ГО "Ветеранське братство"), яких виключили за прогули, до ради увійшли Іван Ясинський (ГО "Демократична сокира орди") і Андрій Медведько (ГО "Союз ветеранів війни з Росією").

      Відзначимо, що Іван Ясинський – підприємець, займається консультуванням з питань інформатизації та комерційної діяльності, член партії "Демсокира". Медведько у своїй автобіографії вказав, що очолює відділ експлуатації в ТОВ "Капітал Спецресурс". Він є одним із двох підозрюваних у вбивстві проросійського журналіста Олеся Бузини.

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      Ясинський і Медведько набрали втричі більше голосів, ніж найближчі суперники. За першого проголосували 4854 осіб, за другого – 3902.

      Що таке Рада громадського контролю?Важливий орган, який забезпечує цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Члени Ради входять до складу конкурсних комісій, що впливають на кадровий відбір у НАБУ. Членів РГК обирають щороку. Ще у 2017 році склад РГК був сформований на підставі рекомендацій громадської організації "Центр протидії корупції". Тепер більшість у ньому мають представники партії "Демсокира", заснованої кількома блогерами наприкінці 2018 року.

      Хто такий Олесь Бузина і що відомо про його вбивство?

      Це український журналіст, який, за словами значної кількості митців та громадських діячів, мав українофобські погляди. Олесь Бузина був убитий 16 квітня 2015 року у Києві у дворі багатоповерхового будинку.

      У червні було затримано двох осіб, яких підозрюють у злочині – Андрія Медведька і Дениса Поліщука. Поліщук служив в зоні АТО і є лейтенантом Збройних сил України, був командиром 54-го розвідувального батальйону. Медведько також є учасником АТО, він проходив службу в складі батальйонів МВС "Київ-2" і "Гарпун".

      Спочатку затриманих відправили у в'язницю і кілька разів продовжували цей запобіжний захід. Зараз вони не знаходяться під вартою.

      Адвокати обвинувачених переконані у відсутності вини своїх підзахисних і стверджують, що готові це довести.

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      Теги: Новини України Новини політики Вбили Олеся Бузину НАБУ
      Джерело: 24 канал
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