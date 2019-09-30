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      Подозреваемый в убийстве Олеся Бузины стал членом общественного совета НАБУ

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      Андрей Медведько
      Андрей Медведько / radiosvoboda.org

      В совете общественного контроля НАБУ произошли изменения. Вместо Анатолия Мазура (ОО "Демократический топор орды") и Владимира Минько (ОО "Ветеранское братство"), которых исключили за прогулы, в совет вошли Иван Ясинский (ОО "Демократический топор орды") и Андрей Медведько (ОО "Союз ветеранов войны с Россией").

      Отметим, что Иван Ясинский – предприниматель, занимающийся консультированием по вопросам информатизации и коммерческой деятельности, член партии "Демсокира". Медведько в своей автобиографии указал, что возглавляет отдел эксплуатации в ООО "Капитал Спецресурс". Он является одним из двух подозреваемых в убийстве пророссийского журналиста Олеся Бузины.

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      Ясинский и Медведько набрали втрое больше голосов, чем ближайшие конкуренты. За первого проголосовали 4854 человека, за второго – 3902.

      Что такое Совет общественного контроля?
      Важный орган, который обеспечивает гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Члены Совета входят в состав конкурсных комиссий, влияющих на кадровый отбор в НАБУ. Членов СОК выбирают ежегодно. Еще в 2017 году состав СОК был сформирован на основании рекомендаций общественной организации "Центр противодействия коррупции". Теперь большинство в нем имеют представители партии "Демсокира", основанной несколькими блогерами в конце 2018 года.

      Кто такой Олесь Бузина и что известно о его убийстве?

      Это украинский журналист, который, по словам значительного количества деятелей искусства и общественных деятелей, имел украинофобские взгляды. Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоэтажного дома.

      В июне были задержаны два человека, подозреваемые в преступлении – Андрей Медведько и Денис Полищук. Полищук служил в зоне АТО и является лейтенантом Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО, он проходил службу в составе батальонов МВД "Киев-2" и "Гарпун".

      Сначала задержанных отправили в тюрьму и несколько раз продлевали эту меру пресечения. Сейчас они не находятся под стражей.

      Адвокаты обвиняемых убеждены в отсутствии вины своих подзащитных и утверждают, что готовы это доказать.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Убили Олеся Бузину
      Источник: 24 канал
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