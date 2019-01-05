18:59
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Підозрюваного в жорстокому вбивстві студенток у Харкові затримали в Туреччині, – ЗМІ

      891 Читать новость на русском
      Підозрюваний у вбивстві
      Підозрюваний у вбивстві / Фото Нацполіції

      Цокмез Гусну Цан підозрюється у вбивстві двох іноземних студенток. Як повідомили в Інтерполі, чоловік приїхав до Туреччини у середу, 2 січня.

      Його затримали на кладовищі поблизу могили батька та доставили до турецького Бюро громадської безпеки.

      Про це повідомили у DHA.

      Читайте також: Не втікав, але бороду поголив: аргументи сторін у справі вбивства співробітника УДО

      Нагадаємо, у місті Харків у орендованій квартирі знайшли вбитими двох іноземних студенток 20 і 22 років. Правоохоронці розпочали відповідне кримінальне впровадження.

      Підозрюваний
      Цокмез Гусну Цан

      Перед цим до поліції звернувся 19-річний хлопець з проханням встановити місцеперебування його подруг, з якими він разом навчається на другому курсі університету, і які з 31 грудня 2018 року не відповідали на телефонні дзвінки.

      24 канал писав, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що підозрюваний нібито покинув територію країни з міжнародного аеропорту "Харків".

      Теги: Новини Харкова Новини Туреччини Інтерпол Жертви Поліція Студенти Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      сьогодні , 17:02 Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      Наталя Сколоздра 1021
      Російська економіка проти Путіна
      сьогодні , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 3319
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сьогодні , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 872
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сьогодні , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 118
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук