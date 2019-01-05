Підозрюваного в жорстокому вбивстві студенток у Харкові затримали в Туреччині, – ЗМІ

Цокмез Гусну Цан підозрюється у вбивстві двох іноземних студенток. Як повідомили в Інтерполі, чоловік приїхав до Туреччини у середу, 2 січня.

Його затримали на кладовищі поблизу могили батька та доставили до турецького Бюро громадської безпеки.

Про це повідомили у DHA.

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Нагадаємо, у місті Харків у орендованій квартирі знайшли вбитими двох іноземних студенток 20 і 22 років. Правоохоронці розпочали відповідне кримінальне впровадження.



Цокмез Гусну Цан

Перед цим до поліції звернувся 19-річний хлопець з проханням встановити місцеперебування його подруг, з якими він разом навчається на другому курсі університету, і які з 31 грудня 2018 року не відповідали на телефонні дзвінки.

24 канал писав, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що підозрюваний нібито покинув територію країни з міжнародного аеропорту "Харків".