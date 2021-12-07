Підозрюють ІДІЛ: в Іраку вибухнув замінований мотоцикл – четверо загиблих і постраждалих
7 грудня 2021 , 17:51Читать новость на русском
Джерело:Al Jazeera
У центрі міста Басра, що на півдні Іраку, вибухнув замінований мотоцикл. Унаслідок інциденту четверо людей загинули та ще четверо зазнали поранень.
Надзвичайна подія трапилася 7 грудня неподалік лікарні Аль-Джумхурі на перехресті Аль-Самуд.
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Вибух мотоцикла в Іраку
Іракські військовослужбовці повідомили, що причиною інциденту в Басрі став мотоцикл з вибухівкою.
- Після надзвичайної події в небо піднявся стовп чорного диму;
- У пожежі в двох автомобілях, які стояли біля мотоцикла, 4 осіб загинули;
- Ще четверо людей зазнали поранень різного ступеня важкості.
Судово-медичні експерти та спеціалізовані технічні групи все ще присутні на місці вибуху, щоб визначити її характер та надати більше деталей про характер інциденту,
– сказав керівник відділу безпеки Саад Маан.
"У наступній заяві оголосимо деталі після завершення розслідування та технічних звітів", – додав він.Зверніть увагу! Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад. Однак губернатор провінції Басра Асаад аль-Едані заявив журналістам, що "у вибуху є слід ІДІЛ".