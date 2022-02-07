Підозрюють у розтраті 700 мільйонів: ДБР проводить обшуки у Криворізькій міськраді

Працівники ДБР проводять обшуки у Криворізькій міськраді та її виконавчому комітеті. Справа стосується службової недбалості високопосадовців.

У Державному бюро розслідувань розповіли, що мовиться про недбалість, яка призвела до втрати 700 мільйонів гривень, що не надійшли до бюджету. Поки що слідчі ДБР вилучають договори та супровідну документацію.

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Посадовці могли суттєво занизити вартість оренди ділянок

У ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з градоутворюючих підприємств укладено 82 договори. Вони стосувались оренди земельних ділянок.

Проте посадовці міськради – в інтересах бізнесу – суттєво занизили вартість оренди. В результаті державна скарбниця не отримала 700 мільйонів гривень.

Злочин кваліфікували як службову недбалість

Попередньо злочин кваліфікували як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Санкція статті передбачає покарання – до 5 років позбавлення волі.

Дивіться відео з обшуків у Криворізькій міській раді:

Обшуки проводять у міськраді та виконкомі / Фото ДБР