"Зловмисники у масках": у Болгарії підпалили 11 антен Starlink на секретному об'єкті

Поблизу Софії невідомі пошкодили вогнем 11 із 17 антен супутникової мережі Starlink компанії SpaceX. У Болгарії заявляють про можливу диверсію.

Про це заявив співголова партії "Так, Болгарія" Івайло Мірчев.

Що відомо про підпал антен Starlink у Болгарії?

Політик заявив, що до підпалу обладнання причетні двоє чоловіків у масках. Вони здійснювали атаку на обладнання зв'язку із супутниками ввечері.

Політик поставив під сумнів готовність місцевих спецслужб до можливих диверсій та ефективність заходів безпеки на об'єкті. За його словами, служби раніше отримували від партнерів попередження про можливі диверсії на об'єктах із подібним обладнанням.

Розслідування інциденту наразі триває, однак публічної інформації про його перебіг залишається недостатньо.

Болгарські медіа припускають, що підпал стався в селі Плана поблизу Софії, де розташований телепорт Плана оператора Vivacom. Незалежного підтвердження цієї інформації поки немає.

На записі з публічної вебкамери станції зафіксували полум’я ввечері 9 жовтня 2026 року невдовзі після 22:00. Наразі не встановлено, чи пов'язане це займання з пошкодженням антен Starlink.

Столична дирекція внутрішніх справ Болгарії та Державне агентство національної безпеки поки утримуються від коментарів. Міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов також відмовився коментувати інцидент і переадресував запитання до Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, у Німеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції Starlink у польській Волі-Кробовській 23 вересня. Польська влада вважає, що диверсію організували російські спецслужби, щоб порушити роботу супутникового інтернету, важливого для України. Після екстрадиції до Польщі затриманим мають офіційно висунути обвинувачення.