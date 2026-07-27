"Перетворює людей на зомбі": у Києві чоловік спалив авто свого психолога

Поліція затримала затримали чоловіка, який у Києві підпалив авто психолога однієї із громадських організацій. Фігурант заявив, що постраждалий перетворює людей на зомбі.

Про це повідомила поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Що відомо про підпал авто у Києві?

Спочатку поліція отримала повідомлення про загоряння авто. Патрульні разом з працівниками ДСНС першими прибули на місце події.

Їм вдалося встановити, що невідомий чоловік молотком розбив скло автомобіля BMW X5 та кинув до салону пластикову пляшку із легкозаймистою сумішшю.

Унаслідок займання транспортний засіб суттєво пошкоджено. При цьому травми отримав і сам палій.

Виявилося, що автомобілем користується 46-річний киянин, який працює психологом в одній із громадських організацій.

Невдовзі було встановлено й особу, причетну до вчинення злочину. Палієм виявився 34-річний киянин, який є колишнім пацієнтом потерпілого. Він був невдоволений роботою психолога.

Підозрюваний перебуває на обліку у лікаря-психіатра, а психолог, з його слів "перетворює пацієнтів на зомбі", тому він здійснив "народний суд".

Фігуранта затримано та вручено підозру в умисному знищенні/пошкодженні майна. Йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Зараз він перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті. 35-річний киянин почав конфлікт із персоналом, а після цього дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.