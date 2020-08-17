Підпал автомобіля "Схем": з’явилося відео моменту займання
У мережі опублікували відео моменту підпалу автомобіля журналістів "Схем". У ролику використане відео з камер спостереження та зйомки свідків інциденту.
Відео моменту підпалу автівки журналістів "Схем" оприлюднило "Радіо Свобода".
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Для ролика використали відео з камер спостереження та ті, що зняли очевидці.
На них помітно людей, які підходять до автомобіля, а тоді швидко втікають. Після цього транспорт починає горіти.
Момент підпалу авто "Схем": дивіться відео
Підпал авто журналістів "Схем": що треба знати
- У ніч на 17 серпня у Броварах невідомі підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми".
- Останній матеріал, який журналісти готували – "Королі доріг": про перших осіб держави, які порушують ПДР.
- Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі.
- Володимир Зеленський висловив сподівання на максимально швидке розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми" і притягнення до відповідальності зловмисників.
- Крім того, Олександр Ткаченко як голова Мінкульту та інформполітики закликав "до повного, швидкого та неупередженого розслідування".
- Згодом у ДСНС заявили, що причинами займання не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем. Усе сталося через "занесення стороннього джерела запалювання".