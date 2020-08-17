У мережі опублікували відео моменту підпалу автомобіля журналістів "Схем". У ролику використане відео з камер спостереження та зйомки свідків інциденту.

Відео моменту підпалу автівки журналістів "Схем" оприлюднило "Радіо Свобода".

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Для ролика використали відео з камер спостереження та ті, що зняли очевидці.

На них помітно людей, які підходять до автомобіля, а тоді швидко втікають. Після цього транспорт починає горіти.

Момент підпалу авто "Схем": дивіться відео

Підпал авто журналістів "Схем": що треба знати