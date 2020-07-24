Будинок антикорупціонера Віталія Шабуніна вночі 23 липня підпалили невідомі. Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк одразу заявила, що на місці пожежі, ймовірно, знайшли залишки вибухівки. Однак у поліції це заперечують.

Інформація про знайдені рештки від вибухових пристроїв під час пожежі на Бориспільщині є недостовірною, повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

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У поліції додали, що додатковий огляд місця події проводили вибухотехніки, криміналістична лабораторія поліції Київщини, лабораторія НДЕКЦ МВС, а також були залучені експерти пожежно-технічної служби ДСНС.

Під час огляду фахівці вилучили пожежне сміття, сліди біологічного походження та інші речові докази. Усе відправили на експертизу.

У поліції наголошують, що лише після висновків експертів буде встановлено, яким чином сталося загорання будинку.

Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів,

– запевняють у поліції.

За словами правоохоронців, наявність вибухівки не підтвердили покази свідків, очевидців та іншими доказами. У поліції наголосили, що "розповсюдження недостовірної інформації у ЗМІ може зашкодити розслідуванню кримінального провадження".

Що казали активісти

Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк під час стріму з місця події заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Уже очевидно, що це був підпал. Із того, що я можу неекспертно коментувати, то на порозі ідентифікували пристрої,

– пояснювала активістка.

Під порогом нібито знайшли вибухівку і позначили її листочком №5.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Будинок Віталія Шабуніна вночі 23 липня підпалили невідомі, ніхто не постраждав.

Шабунін заявив, що перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух.

Рідні Шабуніна пов'язують випадок з його антикорупційною діяльністю.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Шабунін вимагає перекваліфікувати справу на замах на життя.

Міжнародні спільноти висловили стурбованість через підпал будинку активіста.