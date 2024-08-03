У Британії з'явились нові обвинувачені у справі про підпал, який пов'язують з групою "Вагнера"

У справі підпалу підприємства у Лондоні, яке було пов'язане з Україною, з'явились нові підозрювані. Вважається, що до цього також причетна група "Вагнера"

У поліції Лондона розповіли, що новими підозрюваними стали 22-річний Джейкім Баррінгтон Роуз і 19-річний Угніус Асмену. Саме їх звинувачують у злочинах, передбачених Законом про національну безпеку.

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Вони приєднались до інших підозрюваних

Крім цього, Роузу також висунули обвинувачення у зберіганні холодної зброї. Обох підозрюваних правоохоронці затримали кілька днів тому, 1 серпня.

Вони приєдналися до 5 інших обвинувачених, яких підозрюють у причетності до пожежі на промисловому об'єкті на сході Лондона 20 березня.

Прокуратура вважає, що підпал своїми в інтересах Росії. Відомо, що одним з обвинувачених став 20-річний Ділан Ерл із графства Лестершир. Він нібито тримав зв'язок із куратором у групі "Вагнера".

За версією слідства, саме він проводив розвідку цілей, а також вербував і платив іншим особам для здійснення підпалу пов'язаних з Україною підприємств, що належать компаніям Oddisey і Meest UK.