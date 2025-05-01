Підпал на російській залізниці сповільнив постачання зброї в Курську область, – "Атеш"

Агенти руху "Атеш" пошкодили релейну шафу на залізничному полотні в околицях Ясногорська Тульської області Росії. Дорога веде в напрямку Курської області, де зосереджене угруповання окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар. Його учасники здійснили підпал заради сповільнення постачання озброєння та військової техніки до передового рубежу.

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Що відомо про підпал

За словами партизанів, акція була ретельно спланована. Пошкоджена релейна шафа забезпечує зв'язок і управління стрілковими переведеннями на критично важливій ділянці колії.

Рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок, оскільки без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги.

Агенти підпалили релейну шафу в Тульській області: дивіться відео

Кожна затримана цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами прямо впливає на боєздатність і постачання російських військ. Усе це затягує перекидання резервів та ускладнює організацію нових наступальних операцій,

– написали в "Атеш".

Нагадаємо, нещодавно агент руху провів диверсію в Могильці Московської області Росії. Він знищив обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону. Унаслідок цього виникли перебої зв'язку в низці важливих військових об'єктів Росії.