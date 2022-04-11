Підпал сухостою: на Черкащині врятували з вогню зайченя

У селі Іваньки на Черкащині невідомі підпалили сухостій. У вогні знайшли зайченя, яке дуже обгоріло.

На щастя, врятувати тваринку вдалося, зайченяті надали допомогу. Один з рятувальників прихистив його.

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У зайченяти обпалені бік, голова і лапи. Тваринку нагодували і тепер вона оговтується від пережитого жахіття.

Люди, ви досі не зрозуміли, чому не можна випалювати суху рослинність? Дивіться що ви робите! – наголошують в ДСНС.



Постраждале зайченя / Фото ДСНС

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