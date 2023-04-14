Чорти товчуться, – Садовий назвав підпал церкви у Львові конвульсіями "русского міра"

У Львові в ніч на 14 квітня, у Страсну п'ятницю, підпалили двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка розташована на Сихові. На це відреагували не лише у Львівській ОВА, а й мер міста.

Андрій Садовий закликав львів’ян бути уважними та обережними. Зробив він це на тлі останніх подій з УПЦ МП, серед яких протести в Україні вірян московського патріархату. Нагадаємо, що під час них виникали й сутички.

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Це "чорти товчуться"

Мер західного міста іронічно прокоментував підпал храму Різдва Пресвятої Богородиці в одному із районів Львова. Назвав він це останніми конвульсіями "русского міра".

Про що говорить спроба підпалу храму на Сихові? Це останні конвульсії "русского міра" у Львові. Не даремно кажуть, що на великі свята чорти товчуться,

– написав він.

Винних притягнуть до відповідальності

Глава Львівської ОВА Максим Козицький також прокоментував підпал дверей храму УГКЦ у Сихівському районі Львова. Він пообіцяв, що винних знайдуть та притягнуть до відповідальності.

Він нагадав, що біля цього храму 12 років назад побував Папа Римський Іван Павло II, та зазначив, що підпалити церкву міг тільки лютий ворог. Ба більше, у день важливого християнського свята.

У Страсну п'ятницю отримуємо новини про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу,

– написав голова ОВА.

Також Максим Козицький подякував рятувальникам за оперативну роботу. Завдяки ним площа загоряння не перевищила 4 метри квадратні та не призвела до трагічних наслідків для святині.

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