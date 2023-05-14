У Мурманській області молодик підпалив військкомат: причина вразила правоохоронців

Нам дуже подобається спостерігати за підпалами військкоматів у Росії. І хоч це радше явище стихійне та поодиноке, менш привабливим нашому оку воно не стає.

Так, у ніч проти 14 травня спалахнув військкомат у Мурманській області. Правоохоронці вже відзвітували, що їм вдалося спіймати так званого "диверсанта", передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Молодик підпалив військкомат

За наявною інформацією, спалахнула споруда військкомату вночі на вулиці Буркова. Відомо, що палій вирішив вибити скло на цокольному поверсі. Після цього він залив раму запальною сумішшю, підпалив її, після чого втік.

Внаслідок цього спалахнули меблі та техніка у кабінеті спецзамовлення. Вогнеборці гасили полум'я впродовж цілої години.

Згодом правоохоронці повідомили, що їм вдалося затримати ймовірного "диверсанта". Ним виявився 19-річний Шаміль Алієв-Гасанов. Парубок не заперечував скоєне. Ба більше, сам зізнався, що зробив усе для того, щоб споруда горіла.

Молодик підпалив військкомат у Мурманській області: дивіться відео

Водночас у Шаміля буцімто була вагома причина це зробити. Він побідкався, що не сам хотів підпалити військкомат. Парубок спілкувався з невідомим. Він шантажував молодика та пообіцяв, що розправиться з ним, якщо він цього не скоїть підпал.

Як би він не намагався виправдатися, на Шаміля очікує кримінальна справа. Що стосується шантажиста, то його особу слідчі намагатимуться встановити.

Напередодні неспокійно було в районі військкомату у Луганську. Туди підвезли свіжу "бавовну".

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