Підпал і саботаж: Туск заявив про умисну пожежу на заводі з виробництва дронів у Польщі

Пожежа на польському підприємстві WB Electronics у місті Скаржисько-Каменна була навмисним підпалом та актом саботажу. Промисловий об'єкт спеціалізується на виготовленні безпілотних систем, а польська влада пов'язує інцидент із загрозою регіональної дестабілізації.

Про це повідомляє видання Polskie Radio з посиланням на прем'єра Польщі перед засіданням уряду.

Що відомо про пожежі на польських заводах?

Мова йде про майданчик оборонного підрядника WB Electronics та виробничо-складський комплекс компанії JFG Composites у Любліні, де виготовляють компоненти для авіабудування.

Що стосується пожеж на цих двох підприємствах... у випадку зі Скаржисько-Каменною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу,

– заявив очільник польського уряду.

Щодо інциденту на підприємстві у Любліні голова уряду зауважив, що прямих доказів злочинного умислу наразі немає. Втім, через специфіку авіаційного виробництва правоохоронці не виключають ймовірність диверсії і на цьому об'єкті.

У випадку з Любліном у нас немає таких доказів, але, з огляду на характер виробництва, не можна виключати, що там також стався навмисний підпал,

– розповів Дональд Туск.

Польський прем'єр пов'язав ці події з ризиками активізації дій з боку Росії, наголосивши на складних тижнях та місяцях для безпеки всього регіону. Водночас політик підкреслив, що прямих доказів причетності Москви безпосередньо до підпалу оборонного заводу у Скаржисько-Каменній слідство поки не навело.

Поряд із цим Туск акцентував на проблемі фінансування подібних злочинних операцій. За його словами, переважна більшість терористичних актів та саботажів у регіоні оплачується за допомогою цифрових активів.

"Росія використовує криптовалюти як основний механізм для фінансування цього типу операцій", – підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

У цьому контексті очільник уряду закликав парламент подолати вето президента Кароля Навроцького на законопроєкт щодо регулювання ринку криптовалют. Очікується, що жорсткіший контроль над віртуальними фінансами ускладнить роботу іноземних спецслужб.

Загрози для оборонного виробництва

Нагадаємо, у Польщі на підприємстві WB Electronics, яке виробляє безпілотники для української та польської армій, сталася пожежа. Камери зафіксували невідомого чоловіка в балаклаві, який проник на територію через паркан. Поліція не виключає підпал і наразі встановлює причини займання.

Завод працює у Скаржисько-Каменній із 2022 року та виготовляє системи керування і композитні елементи для безпілотників. У компанії заявили, що після завершення слідчих дій підприємство має повернутися до звичного режиму роботи.

Пожежа на підприємстві WB Group сталася на тлі активного розширення співпраці компанії з Україною та європейськими виробниками озброєння. У липні 2026 року WB Group стала одним із засновників EU-Ukraine Drone Alliance, який об'єднав 18 виробників безпілотників.