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      Підпал авто журналістки Галини Терещук: замовнику обрали запобіжний захід

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      Нещодавно поліція затримала 19-річного юнака, який підпалив авто львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. За це він отримав 5 тисяч гривень. Правоохоронці назвали також ймовірного замовника підпалу. Ним виявився львівський кримінальний авторитет. А от посередник злочину – майор поліції.

      Після затримання 19-річний юнак підтвердив свої дії й зізнався у скоєному. Ба більше, почав співпрацювати зі слідством. І саме завдяки цим та іншими доказам правоохоронці знайшли і ймовірного замовника.

      Важливо! Підпал авто журналістки "Радіо Свобода" Терещук: до злочину може бути причетним майор поліції

      Однак між замовником та виконавцем у цій справі був і посередник. Ним виявився чинний працівник поліції. 

      Як ви напевно уже знаєте, один зі співучасників злочину, який є посередником, перебуває за кордоном. Відбуваються заходи щодо його встановлення та притягнення до відповідальності,
      – наголосив заступник начальника СБУ у Львівській області Дмитро Радченко.

      А от ймовірний замовник підпалу залишився в Україні. Йому обрали запобіжний захід: два місяці домашнього арешту з можливістю внесення застави у понад 400 тисяч гривень.

      І хоча правоохоронці імен не називають, львівські журналісти вже дізналися перші деталі. Злочин замовив 48-річний кримінальний авторитет. Головний редактор газети "Ратуша" Микола Савельєв додав, що у вузьких колах чоловік відомий за прізвиськом "Хромий". Він багато років займається контрабандою соляри. А з оперуповноваженим райвідділу франківського району знайомий вже багато років. 

      Що відомо про підпал машини журналістки?Вночі 30 січня невідомий чоловік у капюшоні підпалив авто відомої львівської журналістки Галини Терещук. За словами чоловіка Галини Терещук, свідком події став сусід родини. Він навіть гукнув зловмиснику: "Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити?" Та той не зупинився й лише відповів: "Ні, тільки цю машину". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Основна версія – професійна діяльність.

      А от що їх спонукало до підпалу автівки, Галина Терещук навіть не підозрює. Якщо цих людей таки визнають причетними до підпалу автівки, то їм загрожуватиме від шести до п'ятнадцяти років позбавлення волі. 

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      11 лютого
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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Журналісти Арешт Кримінальні новини Поліція Новини Львова
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