У Німеччині затримали диверсантів, які підпали Starlink у Польщі: вони могли працювати з Росією

У Німеччині затримали двох громадян Туреччини за підозрою у підпалі наземної станції супутникового зв’язку Starlink у польській Воля-Кробовській. За даними польської влади, цей акт диверсії був організований російськими спецслужбами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський.

Що відомо про спецоперацію?

Спецоперацію провели спільно правоохоронці Польщі та Німеччини. Минулого тижня щодо обох фігурантів видали європейські ордери на арешт, підготувавши всі необхідні слідчі матеріали.

Складання доказової бази забезпечили польська поліція, Агентство внутрішньої безпеки та прокуратура. Після завершення процедури передачі затриманих до Польщі їм офіційно висунуть звинувачення у вчиненні диверсії на користь іноземної розвідки.

Нагадаємо, сам інцидент стався ввечері 23 вересня у Мазовецькому воєводстві. Внаслідок навмисного підпалу на території об'єкта було пошкоджено електророзподільне обладнання, антени та генератор.

Об'єкт у Воля-Кробовській забезпечує супутниковий інтернет у частині Центральної та Східної Європи. Польське слідство наголошує, що напад мав на меті порушити роботу мережі Starlink, яка має критичне значення для України.

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк наголосив на переконанні Варшави у причетності Кремля до цього нападу.

Ми не маємо жодних сумнівів, що за цим актом диверсії стоять російські служби,

– зазначив він.

Посадовець також додав, що російські спецслужби все частіше залучають до виконання подібних завдань осіб із кримінального середовища.