Група осіб на Харківщині підпільно виробляла фейкові набори для тестування на коронавірус. Потім через підставних підприємців, поставляла їх до лікарських установ.

Загальна вартість вилученого – 12 мільйонів гривень. Про це повідомили у Державній фіскальній службі області.

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Загалом правоохоронці вилучили 200 тисяч готових наборів для тестування та сировину для виробництва ще 400 тисяч наборів.

Йдеться про набори для відбору та транспортування біологічного матеріалу для тестування на COVID-19. Підпільний цех організувала група харків'ян. Свій товар поставляли до медзакладів через підставних підприємців. В документах на продукцію ділки вписували інші – легальні – місця виготовлення.

Згідно з попереднім експертним висновком, виробництво здійснювалося з грубим порушенням правил та норм.



Підпільний цех з виробництва наборів для тестування на COVID-19 / Фото ДФС



Тести на коронавірус / Фото ДФС



Загальна вартість вилученого – 12 мільйонів гривень / Фото ДФС