У чому проблема з підписанням петиції щодо ветування проєкту 12089: відповідь Офісу Президента

На сайті Офісу Президента 17 березня з'явилася петиція нащадка роду Терещенків Мішеля Терещенка з вимогою ветувати проєкт 12089. Цю законодавчу ініціативу 12 березня подав Ігор Фріс.

Її підтримали 273 нардепи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

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Чому громадяни не можуть підписати петицію Терещенка

За словами Мішеля Терещенка, закон передбачає скасування претензій до тих, хто, за типовими корупційними схемами, незаконно захопив або став скупником краденого, тобто ділянок в лісі, на узбережжях, на територіях охоронних зон обʼєктів культурної спадщини та памʼяток археології, межі яких не визначено, інших цінних землях, якщо пройшло понад 10 років.

Якщо ж десятирічний термін ще не сплив, то держава чи громада має до того як розпочати судовий процес, виділити зі свого бюджету чималі кошти – еквівалент ринкової вартості майна, яке треба повернути у власність держави чи громади,

– пояснює Терещенко.

Він додає, що це є неможливим за відсутності відповідних бюджетних призначень та не дозволяє повернути нерухоме майно. За словами Терещенка, проєкт 12089 легалізує незаконні землевідведення та амністує корупціонерів й скупників краденого.

Окрім цього, останні, у випадку малоймовірного повернення державі чи громаді протиправно набутого майна, замість притягнення до відповідальності отримають значну компенсацію за кошт платників податків.

Терещенко пояснює, що за таких обставин може програти держава чи громада. На його думку, це несправедливо та зводить нанівець боротьбу активістів, яка в окремих випадках триває десятиліттями.

Варто зазначити, що у першу добу петиція набрала понад 6200 голосів. Однак, громадяни масово скаржаться на технічні проблеми з її підписанням. Декому це вдалося зробити після кількох спроб. Водночас траплялися випадки, коли їхня кількість сягала понад 20.

Громадяни скаржаться, що не можуть підписати петицію / Колаж "Голки"

"Голка" звернулася до Офісу Президента, щоб з'ясувати в чому полягає технічна проблема з підписанням петиції. Проте там заявили, що жодних "збоїв у роботі сервісу електронних петицій не зафіксовано".



Відповідь Офісу Президента щодо петиції / Фото "Голки"

Водночас глава громадської ініціативи Ірина Федорів каже, що станом на 26 березня вдалося зібрати майже 22 тисячі підписів і не вистачає ще трохи більше ніж 3 тисячі. Вона додає, що до Офісу Президента надійшло звернення від десятків організацій із вимогою ветувати проєкт 12089.

А також зазначає, що наразі триває процес спілкування з урядовцями. За її словами, там всі розуміють, що це антидержавницький закон, який легалізує дерибани.

Не можуть скупники краденого лісу, узбереж просто взяти та обнулити десятиліття нашої боротьби. Але всі маємо розуміти, що строки для ветування обмежені. Тому громадянам слід мобілізувати зусилля, аби дозбирати голоси й ми сподіваємося, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль зважив на думку колег з профільних міністерств і Кабмін готує документи для ветування,

– каже Федорів.

Вона додає, що більшість нардепів піддалася на умовляння лобістів, адже весь рік у ЗМІ з використанням Telegram-каналів лобісти формували інформаційне поле задля прийняття цього проєкту.