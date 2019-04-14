Підписували договір волонтера: чи можна роботу агітаторів вважати підкупом виборців
Передвиборчі агітатори в Сєвєродонецьку, що на Луганщині, скаржаться, що їм не заплатили за роботу. Хоча платити їм взагалі не мали, оскільки згідно з законом це вважається підкупом виборців.
Один з таких агітаторів, Віталій Васільєв, показав документи, журнали й футболки з символікою передвиборчої кампанії Петра Порошенка. Так він доводив, що працював агітатором на передодні першого туру.
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Серед документів чоловік показав й договір – між ним, як волонтером, і громадською організацією "Солідарність". Волонтерам, як відомо, не платять. Проте за перші тижні роботи Віталій, за його словами, таки отримував гроші.
"За 14 днів, які я відстояв, мені не заплатили. Як і по 10 гривень за зібрані анкети в підтримку Порошенка, і 1000 гривень за роботу спостерігачем на дільниці у день виборів", – зазначив він.
Одні з документів, які продемонстрував Віталій
У виборчому штабі Порошенка цю ситуацію вже прокоменували.
Агітатори винагороди у нас не отримували. Їм, згідно з рішенням ЦВК, відшкодовувалися витрати,
– пояснив речник передвиборчого штабу чинного президента Олег Медведєв.
Чи можна вважати встановлену сітку оплати за різні види робіт, про яку розповідає Віталій, компенсацією витрат, не зовсім зрозуміло.
У МВС ще 5 лютого заявили, що виборче законодавство не передбачає те, що кандидати мають право платити спостерігачам й агітаторам під час виборчої кампанії.
У громадські мережі "Опора", яка здійснює моніторинг виборів, припустили, що цей випадок можна оцінювати як підкуп виборців.
Людині пообіцяли гроші, щоб він проголосував й агітував своїх друзів та родичів в обмін на обіцяну винагороду. Але знову ж таки, це – гіпотеза,
– прокоментував Олексій Кормілецький, координатор спостереження "Опори" за виборами в Луганській області.
Громадські активісти вже провели своє розслідування, зібрали матеріали та подали заяву до поліції. Проте така справа може розглядатись від кількох тижнів до кількох місяців.
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