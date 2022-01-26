Підприємства "Метінвеста" випустили на ринок понад 50 новинок продукції за 2021 рік
Джерело:"Метінвест"
Українська міжнародна гірничо-металургійна компанія Метінвест збагатила ринок аж 54 новими видами продукції за 2021 рік. Такий успіх компанії принесли ринкова кон'юнктура, темпи виробництва і продажів.
Про це повідомила пресслужба групи компаній "Метінвест".
Новинки налічують різноманітні продукти: від сталевих напівфабрикатів до оцинкованого рулону. На першому місці за кількістю нових позицій знаходиться "Азовсталь", на другому – ММК імені Ілліча, на третьому – "Запоріжсталь", а замикають п'ятірку металургійний комбінат в Кам'янському та "Юністіл".
"Азовсталь"
Меткомбінат освоїв виробництво нових сталевих заготовок. Саме на ринку Європи компанія планує реалізацію цих якісних напівфабрикатів. У 2021 році було поставлено понад 200 тисяч тонн цієї продукції клієнтам.
ММК імені Ілліча
Підприємство виробило вісім нових видів продукції, наприклад, гарячекатаний рулон у нових товщинах і нові марки сталі.
"Запоріжсталь"
У 2021 році розширили марочний і розмірний асортимент рулонної продукції за зарубіжними стандартами (євростандартами та американськими).
"Юністіл"
Криворізька компанія стала лідером в сегменті оцинкованої продукції. "Юністіл" успішно вивів ці нові продукти на ринок.
Дніпровський коксохімічний завод
Підприємство вивело на ринок низку новинок: матеріали для волочіння дроту і виготовлення канатів, а також круглий прокат для виготовлення машинобудівних деталей і будівельних елементів.