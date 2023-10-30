Третина підприємств ракетної галузі Росії у зоні досяжності невідомих безпілотників, – ГУР МО

У Росії регулярно стаються вибухи, зокрема, на підприємствах, які займаються виготовленням ракет. Утім, слід розуміти, що країна величезна, і більшість виробництв ворога усе ще в безпеці. Поки що.

Попри це, третина підприємств ворога, які працюють у ракетній галузі, під загрозою. Це означає, що невідомі безпілотники можуть їх атакувати, знищуючи потужності та запаси окупантів.

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Ворог намагається посилити виробництво ракет і дронів

Передовсім слід зазначити, що ворог зазнав колосальних втрат у війні, розв'язаній проти України. Так, за словами представника ГУР МО Андрія Черняка, окупанти отримали доброго "тягла". Після цього від планів про "Київ за три дні" загарбники перейшли до виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

З цим у них теж не задалося, тож тепер фокусуються на збереженні контролю над тимчасово окупованими територіями. Водночас противник намагається наростити виробництво дронів і ракет. Для того, щоб бити по критичній інфраструктурі України.

За словами Черняка, Сили оборони постійно працюють над сповільненням цього процесу. Слід розуміти, що третина підприємств ракетної галузі країни-агресорки – у зоні досяжності невідомих безпілотників. А ці БпЛА систематично б'ють по військових об'єктах ворога.

Паралельно окупанти прагнуть здобути бодай якісь проміжні перемоги. Вони з усіх сил намагаються порушити єдність між Україною та нашими партнерами із Заходу. Все для того, щоб ми втратили життєво важливу підтримку.

Ослаблений агресор прагне заморозити лінію фронту, щоб зібрати нову армію та накопичити озброєння, оскільки глобальний план Москви із завоювання України та знищення нашого народу не змінився, як і мета Кремля відреставрувати жахливу терористичну російську імперію,

– наголосив Черняк.

Він додав, що агресорові знадобиться близько 10 років, щоб "очухатися" та відновити наступальний воєнний потенціал. Його за півтора року повномасштабного вторгнення позбавили наші ЗСУ. Представник ГУР МО підкреслив, що цього часу "ми їм не дамо".