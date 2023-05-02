З України хотіли нелегально вивезти в Іран двигуни до військово-транспортних літаків

Підприємці з Дніпра хотіли нелегально вивезти до Ірану двигуни для військово-транспортних літаків, які підлягають державному експортному контролю.

За інформацією правоохоронців, двоє дніпровських підприємців хотіли перевезти авіадвигуни Д-36 до Ірану, а за продаж "товару" сподівались отримати 400 тисяч доларів.

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При цьому "замовники" хотіли використовувати двигуни на військово-транспортних літаках АН-74. У якості маскування підприємці вивезти обладнання планували під виглядом комплектуючих для магістральних газопроводів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

"Ділки" підробили документи на двигуни

У СБУ встановили, що організатори "схеми" – двоє власників дніпровської компанії, що спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.

За оперативною інформацією, двигуни, які вони намагалися нелегально вивезти за кордон, раніше викрали під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити "косметичний" ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу,

– уточнюють правоохоронці.

Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи зловмисників.



Підприємці намагались вивезти двигуни до Ірану / Фото СБУ



Зловмисників затримали, двигуни вилучили / Фото СБУ

! Двигуни вилучили на експертизу, після цього їх можуть передати на потреби оборонно-промислового комплексу України.