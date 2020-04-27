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      Підприємці перекривали трасу на Закарпатті з вимогою відкрити ринки: відео

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      Підприємці перекривали трасу на Закарпатті з вимогою відкрити ринки
      Підприємці перекривали трасу на Закарпатті з вимогою відкрити ринки / mukachevo.net

      У Хусті на Закарпатті 27 квітня представники малого бізнесу вимагали відновити роботу закритих на час карантину в Україні продуктових ринків. Свою акцію підприємці влаштували на трасі Мукачево – Рогатин, перекривши рух.

      Вимоги підприємців – скасувати рішення міської ради про закриття закладів торгівлі та скасування ставки єдиного податку на період карантину. Про це у фейсбуці повідомив правозахисник Роман Келемен.

      До теми Спершу продуктові ринки: Україна цього тижня може почати послаблювати обмеження

      У поліції кажуть, що акція пройшла без порушень порядку, а дорога повністю не перекривалася. Наразі акція завершилася і дорогу розблокували.

      Зауважимо, що у Мукачеві продуктові ринки відновлюють роботу вже 27 квітня з дотримання заходів протиепідемічної безпеки.

      Додамо, що раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін та президента переглянути карантинні обмеження і дозволити працювати малому і середньому бізнесу. Про таку потребу заявив і голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник. Водночас мер Львова Андрій Садовий закликав дозволити роботу ринків.

      Дивіться відео протестів у Хусті 27 квітня:

      вихід з карантину Україна крои етапи
      Умови для поступового виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Закарпаття Протести Бізнес Торгівля Новини України
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