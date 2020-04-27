Підприємці перекривали трасу на Закарпатті з вимогою відкрити ринки: відео

У Хусті на Закарпатті 27 квітня представники малого бізнесу вимагали відновити роботу закритих на час карантину в Україні продуктових ринків. Свою акцію підприємці влаштували на трасі Мукачево – Рогатин, перекривши рух.

Вимоги підприємців – скасувати рішення міської ради про закриття закладів торгівлі та скасування ставки єдиного податку на період карантину. Про це у фейсбуці повідомив правозахисник Роман Келемен.

До теми Спершу продуктові ринки: Україна цього тижня може почати послаблювати обмеження

У поліції кажуть, що акція пройшла без порушень порядку, а дорога повністю не перекривалася. Наразі акція завершилася і дорогу розблокували.

Зауважимо, що у Мукачеві продуктові ринки відновлюють роботу вже 27 квітня з дотримання заходів протиепідемічної безпеки.

Додамо, що раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін та президента переглянути карантинні обмеження і дозволити працювати малому і середньому бізнесу. Про таку потребу заявив і голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник. Водночас мер Львова Андрій Садовий закликав дозволити роботу ринків.

Дивіться відео протестів у Хусті 27 квітня:



Умови для поступового виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу