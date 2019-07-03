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      Підприємців вчать краще розуміти потреби ринку і клієнтів

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      Центр інформаційної підтримки бізнесу, оснований на базі Одеської ТПП в рамках ініціативи ЄС EU4Business за підтримки ЄБРР, навчає підприємців як розвивати бізнес та краще співпрацювати з клієнтами.

      Центри інформаційної підтримки бізнесу працюють в 15 регіонах країни та активно ведуть діяльність, спрямовану на поліпшення поінформованості бізнесу про можливості, що існують для малого та середнього підприємництва на ринку.

      "Найчастіше виникають проблеми, коли один підрозділ дуже смутно розуміє, що робить інший підрозділ і вважає себе найважливішим і головним, тому що він заробляє гроші. Насправді, інші підрозділи теж заробляють гроші", – сказала керівник Центру інформаційної підтримки бізнесу (Одеса) Ольга Копилова.

      Для покращення практичних навичок підприємців Центр інформаційної підтримки бізнесу влаштував в Одесі дводенну бізнес-гру.

      "Завдання учасників – вирішити глобальне бізнес-завдання, домовившись між собою. Тобто, вони повинні вийти за рамки своєї функції, розібратися, яким чином і з ким вони взаємодіють, і придумати узгоджене єдине рішення", – розповіла співзасновник проекту Інкубатор Євгенія Щербина.

      "Ми співпрацюємо з великими компаніями, тобто, люди, які проходять навчання у нас, можуть піти туди просто працювати і це буде якраз та софт-скілово розвинена людина, яка може мислити стратегічно", – зауважив співзасновник проекту Інкубатор Дмитро Швець.

      Одесит Макс Герасічев має свою компанію з інтернет-маркетингу. На тренінг він прийшов за новим досвідом та знаннями, які допоможуть йому розвинути компанію.

      "Я вважаю, що це найбільш ефективний вид навчання, коли навчання відразу практичне. Ми щось почерпнули і відразу це застосовуємо", – поділився учасник тренінгу Максим Герасічев.

      Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу заснована в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу за підтримки ЄБРР, та працює в 15 регіонах країни під єдиним брендом. Бізнес-заходи центрів в рамках програми ЄС EU4Business дозволяють створити оптимальне нетворкінґове середовище для ділових контактів й обміну досвідом, а також отримати від експертів знання про актуальні тренди розвитку бізнесу.

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      Теги: Новини Одеси ЄБРР
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