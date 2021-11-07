Підрахунок калорій: розвінчуємо міфи

Багато людей у гонитві за струнким тілом вдень і вночі підраховують калорійність свого раціону. Проте йдуть тижні, місяці, роки, а зайві кілограми так і не йдуть. У своїх наступних постах я розвію кілька міфів і поясню, чому мало просто "рахувати калорії". І дефіцит калорій – не гарантія результату. Далі читайте російською.

Считать калории надо, если вы следите за своим весом. Но надо знать, как правильно затем использовать эту информацию. И как грамотно сбалансировать рацион. Если действовать безграмотно, можно уменьшить калорийность своего рациона до опасного уровня для здоровья, но при этом остаться со всеми лишними килограммами.⁣⁣⠀

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Рекомендуемое распределение в суточном рационе: белки 15 – 20%, жиры 30%, углеводы 50 – 55% из суточной нормы калорийности.⁣⁣⁣⁣ Углеводы в основном должны поступать за счет овощей, небольшого количества фруктов, цельных злаков и бобовых.⁣⁣⠀

Чем меньше порция, тем меньше калорий – МИФ

Размер порции ничего не говорит о ее калорийности. Например, 300 грамм овощей может вмещать меньше калорий, чем 100 грамм авокадо. Калория – это единица энергии, которую несет в себе любой продукт. Потребность организма в энергии является важной. Она необходима для обеспечения трех важных функций в организме:⁣⁣⠀

Основной обмен – 60%. Это энергия, которая необходима телу для выполнения базовых повседневных функций (циркуляция крови, дыхание, сокращение мышц, поддержание температуры тела и работа мезга). Это число отражает то количество калорий, которое необходимо потреблять только для того, чтобы жить.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ Энергия на переваривание пищи –10%. Эта энергия необходима для управления процессами переваривания, всасывания и метаболизма питательных веществ.⁣⁣⠀ Физическая активность – 20%. Количество калорий, необходимых для той или иной физической активности различно. Все также зависит и от продолжительности, и от интенсивности.

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Именно правильный баланс между поступающей энергией и энергией, которую мы тратим, является безопасным и здоровым способом контроля своего веса. Поэтому, если мы чрезмерно сократим количество килокалорий (например, нам в сутки необходимо 1500 ккал, а мы снизим рацион до 600 ккал), то спровоцируем нарушение обмена веществ. И сильно навредим своему здоровью.

При недостатке поступающей энергии питательных веществ организм начнет брать последнее из собственных ресурсов, а это мышцы, внутренние органы и т.д.

Также недостаток энергии может проявляться выпадением волос, ухудшением состояния зубов, проблемами с нервной системой, бессонницей, нервными срывами и депрессией.

Не потребив нужное количество белков, жиров, углеводов и, соответственно, энергии, которую они несут, вы сами убиваете свой организм.