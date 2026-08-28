Підрив підполковника у Петербурзі: вибухівку могла закласти 24-річна дівчина, що втекла з країни

Російські правоохоронці у закладанні вибухового пристрою під авто підполковника підозрюють 24-річну громадянку Росії. За даними силовиків, увечері 26 серпня вона закріпила саморобну бомбу під днищем автомобіля в мікрорайоні Шушари безпосередньо під сидінням водія.

Про це пише низка російських медіа.

Що відомо про перебіг подій і втечу підозрюваної?

За версією слідства, кілька місяців тому з дівчиною у месенджері зв'язалися невідомі особи. Її переконали піти на цей крок, після чого запропонували закласти вибухівку під конкретний автомобіль та обіцяли сприяти виїзду з країни.

Одразу після закладення вибухівки підозрювана вирушила до аеропорту Пулково. Вранці 27 серпня вона вилетіла до Туреччини. Російські силовики намагалися задіяти турецьких колег для її затримання, однак на той момент дівчина вже вилетіла до Кишинева.

У результаті вибуху, який стався вранці 27 серпня, загинув російський підполковник, а його дружина отримала важкі поранення. За даними медіа, загиблий міг бути військовим льотчиком.

До слова, вибух прогримів у мікрорайоні Санкт-Петербурга, де свого часу активно зводили житло для російських військовослужбовців. У 2010 році квартири там особисто оглядав Володимир Путін.

Нагадаємо, у серпні під час бойового завдання в одній з африканських країн загинув російський пілот Дмитро Сердінов. Він був капітаном запасу ВКС РФ, служив у складі авіаційного підрозділу ПВК "Вагнер" та вів пропагандистський Z-канал.