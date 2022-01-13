Підрив двох військових на Донбасі: один із загиблих – Валерій Петренко

Трагічний інцидент забрав життя 2 українських військових на Донбасі. Чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Обоє загиблих, Петренко Валерій та Ілля Супрун, були родом із Дніпра.

Про це розповіла заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Юлія Дмитрова. Дату та час прощання з військовими вона повідомить згодом.

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Другим загиблим виявився Валерій Петренко

Дніпро втратило 2 військових: 23-річного лейтенанта Іллю Супруна та 51-річного старшого солдата Валерія Петренка. Обоє несли службу в 25-ій окремій Січеславській повітряно-десантній бригаді.

Раніше рідні Іллі Супруна розповіли більше про загиблого захисника. Хлопець здобув освіту в Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, а згодом – й у Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

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Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої біля села Крута Балка, що у Донецькій області. Вони виконували роботи з відновлення мінно-вибухових загороджень.

За розслідування справи взялася прокуратура. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про недбале ставлення до служби. За це "світить" від 5 до 7 років за ґратами.

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Текст допису Юлії Дмитрової у фейсбуці:

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Це трапилось 10.01, м. Дніпро втратило двох захисників. Військовослужбовці 25 окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун 23 роки та старший солдат Петренко Валерій 51 рік, сьогодні повертаються додому. Дату та час прощання повідомимо окремо.