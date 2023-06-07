Під Олешками жінка з дітьми на даху благають про допомогу: щемливе відео

Після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині надзвичайний стан. Зокрема, поблизу Олешок людям на окупованих територіях доводиться сидіти на дахах своїх будинків.

Окупанти здійснили черговий акт тероризму та екоциду – 6 червня вони підірвали Каховську ГЕС. Через це затопленими опиняються десятки населених пунктів на лівобережжі, а також деякі мікрорайони Херсона, повідомляє 24 Канал.

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Жінка на даху благає про порятунок

Військові надали 24 Каналу відео з безпілотника, які зафіксували щемливі кадри поблизу Олешок. На відео сім'я благає про порятунок, адже їхній будинок майже повністю опинився під водою. Єдиним місцем, куди ще не дійшла вода, є дах будівлі.

Побачивши, що поряд пролітає безпілотник, хлопчик почав жестами молити про допомогу. Разом з ним на даху будинку, вочевидь, була його мати.

Під Олешками люди благають про допомогу: дивіться відео

Відео зняли близько 08:00 7 червня. Росіяни ніяк не допомагають місцевому населенню, а лише тікають самі. Люди опинилися кинутими напризволяще. На жаль, наші захисники теж не можуть дістатися до людей в Олешках, аби їх евакуювати, адже територія окупована.

Таких людей, як сім'я на кадрах, на окупованій Херсонщині тисячі. Всі вони кинуті напризволяще окупантами. Людям доводилося ночувати на дахах будинків, щоб хоч якось врятуватися від води. Військові кажуть, що сім'я жестами також намагалася повідомити, що вони вже понад добу перебувають без їжі та питної води.

Військові передали координати, за якими можна знайти сім'ю –За цими координатами можна відшукати жінку та її дітей, які благають про допомогу.

Масштаби затоплення Херсонщини: дивіться відео

Людей не випускають з Олешок

Херсонці на окупованих територіях намагаються самостійно виїхати з населених пунктів, які у зоні підтоплення. Росіяни не евакуюють населення, ба більше – цинічно заявляють про відсутність "небезпеки". Люди гуртувалися й намагалися виїхати самостійно, проте окупанти їх не випустили.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував історію від Вікторії, яка розповіла про ситуацію в Олешках. За її словами, у деяких районах вода вже піднялася вище ніж на 3 метри. З міста виїздів немає, а трохи далі, в інших населених пунктах, окупанти встановили свої блокпости й не дозволяють людям виїжджати з Олешок.

"Асвабадітєлі" не пропускають людей. Також пишуть у групах, що не пропускають людей на авто, які вчора самостійно виїхали в Раденськ і Копані,

– зазначила вона.