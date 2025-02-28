Як Росія ховала жертви Каховської ГЕС і заважала евакуації – розслідування The Kyiv Independent

Після підриву Каховської ГЕС Росія проігнорувала евакуацію цивільних, перешкоджаючи місцевим жителям рятуватися. Окупанти ховали загиблих і заперечували масштаби катастрофи.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розслідування The Kyiv Independent. Після підриву Каховської ГЕС російські окупанти фактично проігнорували евакуацію з підтоплених населених пунктів і не вжили достатньо заходів для порятунку цивільних.

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Росія не допомогла цивільним після підриву Каховської ГЕС

Водночас вони перешкоджали евакуації, яку самотужки організовували місцеві жителі. За час розслідування журналісти опитали 50 очевидців та волонтерів, а також підтвердили затоплення щонайменше 20 населених пунктів за допомогою супутникових знімків.

Російські окупанти, а також колаборант Сальдо заперечували масштаби катастрофи, стверджуючи, що прохань про евакуацію не надходило. Однак місцеві жителі, зокрема Ярослав Васильєв, організували власну евакуацію, використовуючи човни, які пізніше відбирали російські військові.

Жодної евакуації не відбувалося – ні централізованої, ні тим більше якоїсь організованої. Ми просили російських солдатів, щоб вони нам допомогли, бо я думав, що я не виживу. Ну, вони сказали, що ви подохнете,

– розповів один зі співрозмовників журналістів.

Волонтери протистояли росіянам

Місцеві жителі активно намагалися врятувати людей за допомогою човнів, хоча російські військові постійно перешкоджали цьому процесу. Волонтери стали об'єктами репресій, їх затримували та змушували припиняти допомогу.

Також повідомляється, що російські "рятувальники" з’являлися тільки після того, як вода почала спадати, а евакуація цивільних не проводилася.

Ми змогли встановити, що мало місце повне ігнорування зобов’язань, які було покладено на Росію щодо евакуації цивільного населення,

– зазначила віцеспікерка міжнародного правозахисного фонду Global Rights Compliance Катріона Мердок.

Розслідувачі також дізналися, що тіла загиблих під час потопу місцеві жителі привозили до Олешкинської поліклініки для отримання довідки про смерть.

Однак незабаром росіяни не дозволили видачу таких довідок та заборонили збирати тіла. Тіла загиблих були вивезені та поховані в п’яти населених пунктах на окупованих територіях Херсонщини.

Реальна кількість загиблих, ймовірно, сягає до 300 осіб, хоча офіційні дані поки що відсутні. Однією з причин таких труднощів у підрахунках є те, що тіла загиблих ховали без відома родичів, і лише деякі з них змогли дізнатися, де можуть бути поховані їхні близькі. Один зі співрозмовників журналістів розповів, що особисто вивіз 86 потонулих людей.

За інформацією правоохоронців, наказ про підрив Каховської ГЕС віддав генерал-полковник Олег Макаревич. Однак слідчі стверджують, що рішення про підрив, ймовірно, було ухвалене на найвищому рівні, а саме – за погодженням з Путіним.