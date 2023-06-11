"Величезна проблема для розвитку": Данілов розповів, як підрив Каховської ГЕС вплине на Крим

Через підрив росіянами Каховської ГЕС, Крим залишився без прісної води Дніпра. І якщо у короткій перспективі це питання якось вирішуватимуть, то надалі – це фактично зупинить розвиток Криму.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону підкреслив, що відновлення водопостачання прісної води буде можливе лише після повернення півострова під контроль України, інформує 24 Канал.

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Ми ще в грудні-листопаді минулого року писали про те, що росіянам кримчани зовсім не потрібні, і вони рано чи пізно ухвалять рішення по підриву цієї дамби, і тоді Крим залишиться без води,

– зазначив Данілов.

Він додав, якщо зараз у Криму ніяких туристичних курортних сезонів не буде відбуватися, не буде великого споживання води. Втім, усе одно, через короткий проміжок часу це буде величезною проблемою для розвитку Криму.

"Це ставить хрест на його розвитку на найближчі 3 – 5 – 7 років, поки не буде побудовано нову дамбу, щоб все це відновити. Але це вже точно буде наш рідний український Крим", – сказав Данілов.

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