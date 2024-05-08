Хто підірвав міст: як саме канал Сіверський Донець – Донбас допомагає ЗСУ

Речник угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин спростував інформацію про те, що нібито ЗСУ підірвали міст через канал Сіверський Донець – Донбас. Водночас російські пропагандисти заявили, що підрив мосту – справа рук російських військ.

Кому це було більш вигідно для 24 Каналу пояснив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Кому вигідно підривати міст

Наразі канал Сіверський Донець – Донбас використовується Збройними силами України як оборонний рубіж.

Це хороший протитанковий рів. Води там майже немає. Поруч вздовж всього каналу прямує шосейна дорога: з-під Слов'янська до Верхньо-Кальміуського водосховища,

– зауважив Світан.

Також він підкреслив, що зараз сили оборони України використовують цей канал як оборонний, росіяни ще не дійшли до нього.

Коли цей відтинок фронту підсилили бійці з ГУР, росіян відкинули подалі від цієї лінії. ЗСУ точно контролюють східну частину каналу. Цей міст більш важливим був для за ЗСУ, адже з'єднував зі східним відтинком фронту.

Зараз підривати міст для нас немає жодного сенсу. Ймовірніше, підрив організували росіяни,

– переконаний полковник в запасі.

Підрив мосту біля Часового Яру: що відомо