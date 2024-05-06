У ЗСУ прокоментували ситуацію щодо підриву мосту біля Часового Яру

У ЗМІ з'явилась інформація про нібито підрив українськими силами мосту через канал Сіверський Донець – Донбас. Однак, схоже що насправді все було не так, як повідомлялося напередодні.

Збройні Сили України не підривали міст через канал Сіверський Донець-Донбас у місті Часів Яр. Станом на зараз наші бійці навпаки ремонтують його, аби мати необхідні шляхи сполучення. Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує 24 Канал.

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Як було насправді

За словами Волошина, до підриву мосту біля Часового Яру Сили оборони України не причетні. Він наголосив, що канал Сіверський Донець – Донбас навпаки є важливим сполученням для наших захисників.

Можу зазначити, що Збройні сили України міст через канал Сіверський Донець-Донбас не підривали. Навпаки - було так, що наші підрозділи відбудовують той міст для того, щоб мати шляхи сполучення. І якраз, коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будматеріали, по ній влучили FPV-дрони,

– наголосив він.

Речник ОСУВ "Хортиця" також додав, що внаслідок удару дрона ніхто не загинув. Однак було пошкоджено транспорт бійців. Таким чином озвучену інформацію, яку раніше поширювали, спростовано.

Яка зараз ситуація навколо Часового Яру

Зокрема, Назар Волошин розповів про поточну ситуацію біля Часового Яру. За його словами, наразі жодних змін там не фіксується, все під контролем Збройних Сил України.

Він зауважив, що водночас бої там тримають і вдень, і вночі. Однак протягом останніх днів жодних територіальних успіхів у росіян там не було, а перебування російських військ у місті не спостерігається.

Ворог зосередив там значну кількість своїх військ

За словами Волошина, нині біля Часового Яру Кремль зосередив близько 25 тисяч своїх військових. Ворог намагається підводити нові військові частини, доукомплектовує їх і на різних ділянках фронту це відбувається не однаково.

Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу,

– заявив Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що за його інформацією, ворог міг зосередити біля Часового Яру угруповання, яке складається з близько 20 – 25 тисяч російських військовослужбовців.