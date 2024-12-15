У Росії знайшли "винного" у підриві начальника "Оленівки" в Донецьку та показали кадри звідти

У тимчасово окупованому Донецьку 9 грудня підірвали автівку начальника Оленівської колонії Сєргєя Євсюкова. У Росії уже знайшли "винного".

Також з'явилися кадри із місця події. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Військова логістика Росії вкотре під ударом: біля Ульяновська вибух зруйнував залізницю

Хто "винен" у підриві начальника "Оленівки"

У російських ЗМІ поширюють інформацію, що нібито винуватець підриву Євсюкова затриманий.

Посилаючись на ФСБ, російські пропагандисти стверджують, що у загибелі начальника "Оленівки" винен мешканець Донецька. Він нібито на камеру зізнався, що "встановив контакт з українськими спецслужбами та підірвав людину".

Росіяни також показали кадри самого вибуху та ймовірного закладання вибухівки. За деякими даними, йдеться про 150 – 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Момент підриву Євсюкова у Донецьку: дивіться відео

Нагадаємо, що унаслідок інциденту колаборант загинув, а його дружина залишилася без ноги та перебуває у важкому стані. Як відомо, вона працює в так званому окупаційному "МВС".