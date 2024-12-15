У Росії знайшли "винного" у підриві начальника "Оленівки" в Донецьку та показали кадри звідти
У тимчасово окупованому Донецьку 9 грудня підірвали автівку начальника Оленівської колонії Сєргєя Євсюкова. У Росії уже знайшли "винного".
Також з'явилися кадри із місця події. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Хто "винен" у підриві начальника "Оленівки"
У російських ЗМІ поширюють інформацію, що нібито винуватець підриву Євсюкова затриманий.
Посилаючись на ФСБ, російські пропагандисти стверджують, що у загибелі начальника "Оленівки" винен мешканець Донецька. Він нібито на камеру зізнався, що "встановив контакт з українськими спецслужбами та підірвав людину".
Росіяни також показали кадри самого вибуху та ймовірного закладання вибухівки. За деякими даними, йдеться про 150 – 200 грамів у тротиловому еквіваленті.
Момент підриву Євсюкова у Донецьку: дивіться відео
Нагадаємо, що унаслідок інциденту колаборант загинув, а його дружина залишилася без ноги та перебуває у важкому стані. Як відомо, вона працює в так званому окупаційному "МВС".