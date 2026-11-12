Стало відомо, хто загинув під час вибуху авто в Санкт-Петербурзі та хто був виконавцем

У Петербурзі 12 листопада внаслідок підриву авто загинув офіцер 6-ї армії ВПС і ППО Росії. Жертвою вибуху, за попередніми даними, міг стати головний штурман з'єднання полковник Дмитро Лободін, хоча наразі офіційно слідство не підтверджує це.

Як повідомляють росЗМІ, інцидент стався близько 7 години ранку в мікрорайоні Слов'янка в Шушарах на Колпінському шосе.

Версії щодо особи загиблого військового

Саморобний вибуховий пристрій закріпили під днищем позашляховика й підірвали дистанційно, коли транспортний засіб від'їхав приблизно на 300 метрів від двору житлового будинку.

Ударна хвиля також зачепила рейсовий автобус, у салоні якого перебувало до 40 пасажирів. У транспорті вибило два вікна, проте ніхто з цивільних не постраждав.

У машині в момент вибуху перебував нібито полковник і головний штурман армії Дмитро Лободін, який безпосередньо брав участь у російському вторгненні в Україну, а його зареєстроване житло розташоване за 400 метрів від місця вибуху.

Російські журналісти спробували вийти на зв'язок із військовим, проте він не відповів на телефонний дзвінок, а його дружина підняла слухавку, але негайно скинула виклик.

Водночас є й інша версія щодо особи загиблого, згідно з якою жертвою міг стати заступник командувача армії з військово-політичної роботи Андрій Ходикін. Його будинок розташований приблизно за 1 кілометр від вибуху.

Дружина Ходикіна на запитання журналістів сказала, що вона "не в курсі", що з чоловіком, телефон якого теж вимкнений.

Хто підозрюваний

У підготовці замаху підозрюють 31-річного чоловіка на ім'я Ян, який приїхав із Псковської області.

За версією слідства, за місяць до спланованої атаки він влаштувався на роботу до продуктового магазину поруч із будинком жертви, щоб відстежувати графік пересувань офіцера.

Підозрюваний закріпив бомбу на машині близько першої години ночі, після чого вирушив до аеропорту Пулково.

Близько шостої ранку він вилетів до Стамбула, а в момент детонації вже перебував на борту літака до Кишинева.

Нагадаємо, що наприкінці серпня на Колпінському шосе в Шушарах уже вибухав автомобіль російського військового. Тоді внаслідок підриву загинув інший офіцер 6-ї армії ВПС і ППО Сергій Сєчков.